Депутат Госдумы обратился в СК из-за выпуска «КраСавы» о ситуации на Украине: «Такие люди ведут себя по-предательски»

Депутат Госдумы обратился в Следственный комитет из-за выпуска «КраСавы» о ситуации на Украине.

Ранее блогер сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. На следующий день клубу блогера «Красава», выступающему в ФНЛ-2, запретили тренироваться в Красногорске. Затем стадион расторг контракт с клубом Савина.

«Получил порядка семи обращений на прошлой неделе от людей как в интерактивную приемную, так и в соцсети.

Посмотрел начало этого мерзопакостного продажного ролика. Это явная пропаганда, которая льет воду на те задачи, которые выполняют в первую очередь страны объединенного Запада, когда наши офицеры защищают национальные интересы в ходе спецоперации.

Такие люди не только среди блогеров, но и среди деятелей культуры ведут себя по-предательски.

Не будучи специалистом, можно из первых десятков минут понять, что есть явное нарушение уголовного кодекса – статьи 207.3. Мы с коллегами обратились в СК, чтобы была проведена проверка и в случае подтверждения нашей обеспокоенности было возбуждено уголовное дело.

Такое спускать нельзя, есть закон, и страна должна себя защищать как военно-политическим путем, так и с точки зрения буквы закона.

Думаю, что запросы пришли не только мне, но и коллегам из комитета по спорту. Мне бы хватило одного запроса, чтобы посмотреть историю и направить обращение. Это вызывает жуткую обеспокоенность.

Давайте дождемся проверки следственных органов, думаю, они поставят в этой истории точку», – заявил депутат Артем Туров в эфире программы «Есть тема!».

«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуску «КраСавы» о ситуации на Украине программу «Есть тема!»