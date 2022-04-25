«ПСЖ» завершает процесс увольнения Почеттино, неустойка на штаб – почти 15 млн евро. Зидан или Конте могут возглавить клуб

Антонио Конте может сменить Маурисио Почеттино на посту тренера .

По данным The Times, французский клуб завершает процесс увольнения аргентинца. Основная причина отставки – неудачное выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Почеттино и его штаб получат неустойку в размере 12,5 млн фунтов (почти 15 млн евро).

Приоритетным вариантом для «ПСЖ» остается назначение , так как клуб ищет тренера, который сможет добиться успеха в Лиге чемпионов. Однако, как сообщается, экс-тренер «Реала» хочет сменить Дидье Дешама в сборной после ЧМ-2022.

В «ПСЖ» знают, что в работе с командой заинтересован Антонио Конте, сейчас возглавляющий «Тоттенхэм». Срок контракта тренера с лондонским клубом истекает через год.

Конте хочет от гарантий относительно того, что летом состав команды будет усилен, так как полагает, что это необходимо для сокращения отставания от клубов из топ-4 . Он готов уйти, если этого не произойдет.

Если итальянец покинет «Тоттенхэм», то будет высока вероятность возвращения Почеттино в клуб. Также уже давно интерес к аргентинцу проявляет «Ньюкасл».

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством команда взяла Кубок и Суперкубок Франции в прошлом сезоне, а в этом выиграла Лигу 1.