Черчесов о титуле в Венгрии: «Сомнения» – неправильное слово. У «Ференцвароша» достойные соперники, но нам удалось найти золотую середину»

высказался о чемпионстве «Ференцвароша».

– Возникали хоть раз сомнения в том, что «Ференцварош» станет первым?

– «Сомнения» – неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники. Другое дело, что каждая тренировка, каждый день проходили в напряге, поскольку постоянно требовалось принимать правильные решения. Много вопросов наваливалось: болезни, травмы...

К тому же это тот случай, когда команда и тренер должны были быстро найти общий язык. А тут то тренера нет – семь суток на больничном провел, то команды, где люди по пятнадцать пропускали.

Словом, непросто пришлось, но штабу и футболистам все-таки удалось найти золотую середину, позволившую «Ференцварошу» взять трофей.

– Какие планы на лето в смысле подготовки к следующему сезону и селекции?

– По новичкам уже говорил, в понедельник встречаемся с президентом клуба – это третий человек в стране, но на «Ференцварош» всегда находит время – и руководящим составом, обсудим этот аспект.

У нас отличный тесный контакт. Другое дело, что и финал Кубка еще впереди, и четыре матча в лиге – точку ставить пока рано, а легкомысленные шаги мы делать не собираемся.

Что касается сборов, то два уже полностью подготовлены, оба пройдут в Австрии. 5 или 6 июля стартуем в отборе Лиги чемпионов – от этого и станем отталкиваться.

У ряда ребят, четверых или пятерых, заканчиваются контракты, есть люди с действующими соглашениями, но пока себя не проявившие, – тоже есть вопросы по тому, как сделать так, чтобы они начали реализовывать свой потенциал. В общем, как в любой в команде: нужно найти верные пути, минимизировав при этом число ошибок, – сказал тренер .

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