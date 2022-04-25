Черчесов об отстранении российских клубов: «Спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Насколько внимательно вы следите из Венгрии за ?

– Правду сказать или слукавить?

– Говорите как есть.

– Знаю, кто на каком месте, в целом в курсе кто как сыграл – черпаю информацию в СМИ.

Но матчи практически не смотрю – у нас постоянно идут игры, нужно их анализировать, изучать ближайших соперников. Правда такова.

– Не исключено, что российские клубы на какое-то время отстранят от еврокубков. Не вызовет ли это, на ваш взгляд, повального отъезда легионеров? И если подобное произойдет, то как скажется на уровне РПЛ?

– То, что это не плюс – факт. Другое дело, что нужно дождаться окончательного решения CAS и УЕФА – надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики.

Плюс легионер легионеру рознь, у каждого в жизни свои цели. Понятно, что оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти. Такие решения тоже нужно уважать, – сказал тренер .