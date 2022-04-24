Черчесов о чемпионстве «Ференцвароша»: «Выполнили одну из задач, но впереди финал Кубка»

Станислав Черчесов поделился впечатлениями после победы в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».
«Нам посчастливилось убить двух зайцев одним выстрелом: мы защитили чемпионский титул и одержали победу в дерби.
Честно признаюсь, сегодня мы сыграли не лучшим образом, но добились поставленной цели, а это самое главное.
Сегодня решилась судьба чемпионства. Мы очень хотели выиграть этот матч, и нам это удалось.
Болельщики нас поддерживали на протяжении всего сезона, и сегодня я наконец смог поблагодарить их. Было здорово сыграть сегодня на переполненном стадионе.
Мы выполнили одну из задач, но нужно двигаться дальше, впереди финал Кубка, к которому мы подходим максимально серьезно, мы хотим оформить дубль», – сказал российский тренер «Ференцвароша» после победы над «Уйпештом» (2:1).