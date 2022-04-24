Черчесов о чемпионстве «Ференцвароша»: «Выполнили одну из задач, но впереди финал Кубка»

поделился впечатлениями после победы в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

«Нам посчастливилось убить двух зайцев одним выстрелом: мы защитили чемпионский титул и одержали победу в дерби.

Честно признаюсь, сегодня мы сыграли не лучшим образом, но добились поставленной цели, а это самое главное.

Сегодня решилась судьба чемпионства. Мы очень хотели выиграть этот матч, и нам это удалось.

Болельщики нас поддерживали на протяжении всего сезона, и сегодня я наконец смог поблагодарить их. Было здорово сыграть сегодня на переполненном стадионе.

Мы выполнили одну из задач, но нужно двигаться дальше, впереди финал Кубка, к которому мы подходим максимально серьезно, мы хотим оформить дубль», – сказал российский тренер после победы над «Уйпештом» (2:1).