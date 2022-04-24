«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии.

Команда 58-летнего россиянина обыграла (2:1) в 29-м туре. Клуб из из Будапешта за 4 матча до конца чемпионата на 12 очков оторвался от «Кишварды» и и по дополнительным показателям уже не уступит первого места соперникам.

защитил титул и в рекордный 33-й раз стал чемпионом Венгрии. Бывший главный тренер сборной России принял команду 20 декабря 2021 года.

Для Черчесова это третий трофей в тренерской карьере. В сезоне-2015/16 он сделал золотой дубль с «Легией», выиграв чемпионат и Кубок Польши.

Станислав ранее тренировал австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также российские клубы «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо».

Фото: твиттер «Ференцвароша»