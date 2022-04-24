Широков о титуле «Ференцвароша»: «За Черчесова большая часть была сделана. И что могут доказать победы в Польше и Венгрии?»

Теги Роман Широков Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Чемпионат.com Футбол

Роман Широков скептически воспринял чемпионство Станислава Черчесова с «Ференцварошем».

«Значительное событие (смеется).

Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет?

Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим.

Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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