Широков о титуле «Ференцвароша»: «За Черчесова большая часть была сделана. И что могут доказать победы в Польше и Венгрии?»

скептически воспринял чемпионство с «Ференцварошем».

«Значительное событие (смеется).

Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет?

Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим.

Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», – сказал бывший полузащитник сборной России.

🏆 «Ференцварош» Черчесова стал чемпионом Венгрии. У тренера 3-й трофей в карьере, все – в Европе