Карасев назначен на матч ЦСКА – «Динамо», Кукуляк – на игру «Краснодара» и «Зенита»

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Назначены судьи на матчи 26-го тура чемпионата России.

23 апреля (суббота)

«Урал»«Уфа»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Владислав Безбородов

«Локомотив»«Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ВАР – Павел Кукуян;

«Сочи»«Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Владимир Москалев;

24 апреля (воскресенье)

«Рубин»«Арсенал»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Василий Казарцев;

«Химки»«Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин, ВАР – Павел Шадыханов;

«Ростов»«Спартак»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Владислав Безбородов;

ЦСКА«Динамо»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Кукуян;

25 апреля (понедельник)

«Краснодар»«Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Павел Шадыханов.

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