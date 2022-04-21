Карасев назначен на матч ЦСКА – «Динамо», Кукуляк – на игру «Краснодара» и «Зенита»

Назначены судьи на матчи 26-го тура чемпионата России.
23 апреля (суббота)
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Владислав Безбородов;
«Локомотив» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ВАР – Павел Кукуян;
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Владимир Москалев;
24 апреля (воскресенье)
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Василий Казарцев;
«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин, ВАР – Павел Шадыханов;
«Ростов» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Владислав Безбородов;
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Кукуян;
25 апреля (понедельник)
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Павел Шадыханов.