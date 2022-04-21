«ПСЖ» считает, что мать Мбаппе может сыграть ключевую роль в переговорах о контракте на 2 года. Она приехала в Доху (Marca)

«ПСЖ» по-прежнему пытается уговорить Килиана Мбаппе остаться в клубе.
Как пишет Marca, мать форварда вместе с его младшим братом Этаном, который играет в академии «ПСЖ», прилетела в Доху.
Французский клуб настроен оптимистично, так как считает, что мама Килиана может сыграть ключевую роль в переговорах о новом контракте. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе на два года.
Несмотря на все это, «Реал» сохраняет оптимизм и верит, что Килиан не изменит принятое ранее решение. В случае перехода Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Мадрида».
Срок действующего контракта француза с «ПСЖ» истекает летом.
В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.
Мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», ей нравятся предложения клуба. Килиан хочет в «Реал» (Marca)