«ПСЖ» считает, что мать Мбаппе может сыграть ключевую роль в переговорах о контракте на 2 года. Она приехала в Доху (Marca)

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«ПСЖ» по-прежнему пытается уговорить Килиана Мбаппе остаться в клубе.

Как пишет Marca, мать форварда вместе с его младшим братом Этаном, который играет в академии «ПСЖ», прилетела в Доху.

Французский клуб настроен оптимистично, так как считает, что мама Килиана может сыграть ключевую роль в переговорах о новом контракте. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Мбаппе на два года.

Несмотря на все это, «Реал» сохраняет оптимизм и верит, что Килиан не изменит принятое ранее решение. В случае перехода Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Мадрида»

Срок действующего контракта француза с «ПСЖ» истекает летом.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Мама Мбаппе рекомендовала сыну продлить контракт с «ПСЖ», ей нравятся предложения клуба. Килиан хочет в «Реал» (Marca)

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