Мбаппе намерен перейти в «Реал», несмотря на новые предложения от «ПСЖ». Боссы «Мадрида» спокойны (Marca)

хочет перейти в «Реал», несмотря на новое предложение «ПСЖ» по контракту.

Как пишет Marca, французский нападающий давно принял решение о переходе в , но объявит о нем только в конце сезона. регулярно делает форварду новые предложения по контракту, раз за разом предлагая все больше денег, но Килиан не принимает их.

Руководители «Реала» спокойны в сложившейся ситуации. Они убеждены, что Мбаппе окажется в клубе летом.

Сообщалось, что «ПСЖ» готов дать форварду 180 млн евро бонуса и платить 25 млн евро в год, а его родители получат 50 млн евро, если он останется.

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 31 гол и отдал 18 передач в 39 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно