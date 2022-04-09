«ПСЖ» готов дать Мбаппе 180 млн евро бонуса и платить 25 млн евро в год. Родители Килиана получат 50 млн евро, если он останется

«ПСЖ» пытается удержать в команде.

Французский клуб готов предложить форварду подписной бонус в размере 150 млн фунтов (около 180 млн евро), чтобы уговорить его продлить контракт еще на два сезона.

Ранее «ПСЖ» предлагал Килиану бонус в 125 млн фунтов (около 150 млн евро), но теперь готов увеличить его еще на 25 млн фунтов (почти 30 млн евро), пишет журналист Гильем Балаге для ВВС.

Кроме того, парижане готовы дать Мбаппе зарплату в размере 21 млн фунтов (около 25 млн евро) в год.

Несмотря на столь щедрое предложение, предпочтительным вариантом продолжения карьеры для француза остается мадридский «Реал», с которым игрок еще несколько месяцев назад согласовал финансовые условия контракта.

Однако новые предложения от «ПСЖ» привели к тому, что Мбаппе хочет заново обсудить с «Реалом» условия контракта.

Интересы футболиста представляют его родители, у которых разное мнение по поводу лучшего варианта продолжения карьеры Килиана. Если форвард останется, то они получат 42 млн фунтов (чуть более 50 млн евро) в качестве комиссии.

«Реал» спокойно относится к сложившейся ситуации, так как знает, что уже договорился с Мбаппе. Клуб уверен, что сделка осуществится. По этой причине интерес к форварду «Боруссии» Эрлингу Холанду ослаб.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 28 голов и отдал 17 передач в 38 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно