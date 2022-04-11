«Реал» хотел прописать штраф для Мбаппе на случай его отказа от трансфера, но Килиан не согласился. Такая договоренность у «Мадрида» была с Роналду в 2008-м

«Реал» хотел заключить с Килианом Мбаппе такую же договоренность, как с .

О переходе португальца из мадридский клуб договорился летом 2008 года – за год до того, как был осуществлен трансфер. В нотариально заверенном соглашении было прописано, что «Юнайтед» получит 96 млн евро, а в случае отказа от сделки со стороны игрока или мадридского клуба предусматривался штраф – 30 млн евро.

Чтобы удостовериться в переходе из «ПСЖ», руководство «Реала» пыталось заключить с форвардом аналогичное соглашение, однако француз отказался его подписывать.

Сообщалось, что у «Реала» есть устная договоренность с Мбаппе о переходе. Мадридский клуб предлагает футболисту 5-летний контракт с зарплатой 50 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 100 млн евро.

В этом сезоне Килиан забил 31 гол и отдал 18 передач в 39 матчах за во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно