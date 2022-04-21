Совладелец «Спартака» Алекперов покинет пост президента «Лукойла» и совет директоров компании

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Вагит Алекперов покидает пост президента «Лукойла» и совет директоров компании.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против Алекперова, которому принадлежат около 30% акций московского «Спартака».

«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», – сообщил «Лукойл».

В компании отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером, в прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса.

Напомним, в мае 2021 года Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита, вошел в совет директоров «Спартака».

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