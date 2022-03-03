Генеральный спонсор «Спартака» высказался о ситуации на Украине.
Нефтяная компания «Лукойл» опубликовала заявление на официальном сайте.
«Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.
Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами.
Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию – обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира.
«Лукойл» в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей», – говорится в заявлении.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.