Генеральный спонсор высказался о ситуации на Украине.

Нефтяная компания опубликовала заявление на официальном сайте.

«Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия.

Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами.

Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию – обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира.

«Лукойл» в своей деятельности всецело стремится к укреплению мира, международных отношений и гуманитарных связей», – говорится в заявлении.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.