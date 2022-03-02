Леонид Федун: «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»

продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности.

«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – сказал владелец московского клуба.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России по итогам 2021 года Федун занял 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Федун потерял до 80% своего состояния из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла».

Ранее «Спартак» был исключен из по решению .

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция