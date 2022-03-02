Леонид Федун: «Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА УЕФА бизнес Лукойл кризис Матч ТВ деньги Футбол

Леонид Федун продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности.

«Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», – сказал владелец московского клуба.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России по итогам 2021 года Федун занял 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Федун потерял до 80% своего состояния из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла».

Ранее «Спартак» был исключен из Лиги Европы по решению УЕФА.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные