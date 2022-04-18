Неймар – экс-игроку «Ливерпуля» Аурелио: «Я устал от этих бывших футболистов, открывающих рты только для того, чтобы нести всякую чушь»

Неймар высмеял бывшего игрока за критику в свой адрес.

Бразильский левый защитник , говоря о , заявил, что форвард не смог выиграть чемпионат мира и «Золотой мяч». Он добавил, что был бы разочарован на месте Неймара.

Неймар после гола «Марселю» в 32-м туре Лиги 1 (2:1) в инстаграме ответил Аурелио.

Сперва бразилец опубликовал сторис со смеющимися смайликами на фоне интервью Фабио для Goal. Потом сделал скриншоты из «Википедии» всех титулов, которые он выиграл за карьеру с «Сантосом», «Барселоной» и «ПСЖ».

«Я устал от этих бывших игроков, которые открывают рты только для того, чтобы нести всякую чушь.

Пятиминутное интервью, и все это время он говорил о жизни других людей. Хочешь критиковать – критикуй. Но лить такое дерьмо нельзя», – добавил Неймар в видеообращении.