Неймар: «Месси и Мбаппе – два гения, выдающиеся игроки. Химия между нами становится все ощутимее»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Клермон Килиан Мбаппе Футбол

Неймар счастлив играть за «ПСЖ» с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Я очень доволен и счастлив, что сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее.

К сожалению, все выходят на пик формы к концу сезона. Жаль, но я очень рад той игре, что мы демонстрируем.

Гораздо легче играть с очень умными игроками. Лео и Килиан – это выдающиеся игроки, это два гения», – сказал нападающий «ПСЖ», забивший три гола в игре с «Клермоном» (6:1).

Мбаппе и Неймар сделали по хет-трику в матче «ПСЖ» с «Клермоном». Месси отдал 3 голевых паса

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