Данте о Неймаре: «Если сделать его «десяткой», он реже будет играть против двух соперников, как это бывает на фланге»

Защитник «Ниццы» описал стиль игры .

«Мы знаем, что всякий раз, когда играем против него, у нас всегда может быть плохой вечер.

Даже если сейчас у Неймара статистика похуже, уверяю вас, когда против него защищаешься, понимаешь,что его истинные качества никуда не делись. Он будет опасным игроком до конца карьеры.

Я думаю, что он может заново придумать себя, стать более терпеливым. Он настолько умен, что сделает это, когда почувствует, что время пришло.

Например, он мог бы стать «десяткой». Это позволило бы ему комбинировать, создавать для команды численное превосходство в тех зонах, где соперник слаб.

Если поставить его на позицию «десятки», это поможет ему сократить путь до ворот. И тогда он реже будет играть против двух соперников, как часто бывает на фланге», – сказал бразилец о форварде в интервью L’Équipe.