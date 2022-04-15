Судья Ирматов о самых неприятных симулянтах: «Неймар и Роббен. Арьен говорил: «Рэф, я хотел «нырнуть» пару раз, но смотрю – ты рядом»

Бывший судья назвал Неймара и Роббена самыми неприятными симулянтами.

– Судьи терпеть не могут симулянтов. Кто для вас самый неприятный в этом отношении игрок? Неймар?

– Неймар и Роббен. С Роббеном был такой случай, когда я обслуживал четвертьфинал ЧМ-2014 Голландия – Коста-Рика. Я проанализировал матчи голландцев и увидел, что Роббен часто старался симулировать. И у него красиво получалось, судьи велись.

Перед матчем, в тоннеле, говорю ему: «Арьен, я смотрел твои предыдущие игры, и ты симулировал по паре раз в каждой. Ты же топовый футболист, на тебя молодежь смотрит! Давай сегодня без этого!»

Во время игры я пристально за ним следил, всегда старался находиться рядом. Заканчивается первый тайм, Роббен меня окликает и смеется: «Рэф! Я пару раз хотел «нырнуть», но смотрю – ты рядом со мной!»

Есть даже фотография, где мы, обнявшись и смеясь, уходим с поля. В оставшееся время он даже не пытался «нырять», – сказал Равшан Ирматов.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ранее играл за «Барселону». Роббен, завершивший карьеру, известен по игре за «Баварию» и сборную Нидерландов.