Кварацхелия забил первые голы за «Динамо» Батуми – дубль «Гагре» Кверквелии

забил первые голы после ухода из «Рубина».

21-летний хавбек сделал дубль в матче 8-го тура чемпионата Грузии «Динамо» Батуми – «Гагра» (3:1, первый тайм).

Это первые голы Хвичи за «Динамо» Батуми в третьем матче. Он вышел в стартовом составе второй раз подряд.

Отметим, что за «Гагру» играет бывший защитник «Локомотива» .

Кварацхелия расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что он близок к переходу в «Наполи».

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны