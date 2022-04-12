Хвича прошел первую часть медосмотра для «Наполи». Согласован 5-летний контракт на 1,5 млн евро в год

станет игроком летом.

По данным Corriere dello Sport, футболист подпишет с итальянским клубом 5-летний контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год.

21-летний вингер уже прошел первую часть медосмотра для «Наполи».

Все условия предстоящего перехода полностью согласованы. Игрок официально перейдет в «Наполи», когда откроется летнее трансферное окно.

Сообщалось, что «Динамо» Батуми может получить за грузина, который ранее расторг контракт с «Рубином», 8 млн евро.

Оказывается, Хвича ушел насовсем. «Рубин» отпустил его из-за давления в Грузии, продавать в топ-лигу будет «Динамо» Батуми

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны