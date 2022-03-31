«Кварацхелия в «Рубин» не вернется. Он перешел в «Динамо» как свободный агент, контракт – на 2 года». Директор батумского клуба о хавбеке

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Полузащитник Хвича Кварацхелия больше не будет выступать за «Рубин».

«Его агент – мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да.

Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти.

Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется», – заявил спортивный директор «Динамо» Владимир Двалишвили.

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны

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