«Кварацхелия в «Рубин» не вернется. Он перешел в «Динамо» как свободный агент, контракт – на 2 года». Директор батумского клуба о хавбеке

Полузащитник Хвича Кварацхелия больше не будет выступать за .

«Его агент – мой старый приятель. Он сказал, что у нас будет шанс забрать Хвичу в «Динамо» Батуми, и я сразу сказал да.

Мы заключили контракт на 2 года, и ближайшим летом нас ждут очень интересные события. Хвича сам будет решать, остаться или уйти.

Он договорился со своим предыдущим клубом о расторжении контракта. К нам он перешел как свободный агент и в «Рубин» не вернется», – заявил спортивный директор .

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны