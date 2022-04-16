Гендиректор «Рубина» о трансфере Хвичи: «Надеюсь, мы что-то получим»

Генеральный директор надеется получить выгоду от трансфера .

Сейчас Кварацхелия выступает за Батуми после расторжения контракта с «Рубином». Сообщается, что он близок к переходу в «Наполи».

– По поводу Хвичи непонятная ситуация. С трудом представляю, что вы ничего не получили с его трансфера.

– Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварцхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать.

– А что Хвича сказал, когда прощался?

– У Хвичи, безусловно, сложная ситуация. За рубежом истерия. Ему из Грузии очень много что писали. Он мне показывал сообщения.

Он молодой искренний парень. На него оказывали огромное давление. Я попросил его доиграть и уехать только тогда, когда наступит перерыв на сборные. Он выдержал. Спасибо ему за это.

– Правда, что его «Наполи» подписал?

– Не в курсе. Узнаем, – сказал .