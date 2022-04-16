Гендиректор «Рубина» о трансфере Хвичи: «Надеюсь, мы что-то получим»

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Батуми высшая лига Грузия Рустем Сайманов Хвича Кварацхелия Футбол

Генеральный директор «Рубина» надеется получить выгоду от трансфера Хвичи Кварацхелии.

Сейчас Кварацхелия выступает за «Динамо» Батуми после расторжения контракта с «Рубином». Сообщается, что он близок к переходу в «Наполи».

– По поводу Хвичи непонятная ситуация. С трудом представляю, что вы ничего не получили с его трансфера.

– Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварцхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать.

– А что Хвича сказал, когда прощался?

– У Хвичи, безусловно, сложная ситуация. За рубежом истерия. Ему из Грузии очень много что писали. Он мне показывал сообщения.

Он молодой искренний парень. На него оказывали огромное давление. Я попросил его доиграть и уехать только тогда, когда наступит перерыв на сборные. Он выдержал. Спасибо ему за это.

– Правда, что его «Наполи» подписал?

– Не в курсе. Узнаем, – сказал Рустем Сайманов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные