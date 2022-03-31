«Рубин» расторг контракт с Кварацхелией: «Он и его семья столкнулись с агрессией в Грузии из-за его нахождения в российском клубе. Мы приняли это во внимание»

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В «Рубине» подтвердили расторжение контракта с Хвичей Кварацхелией.

21-летний хавбек перешел в «Динамо» Батуми 24 марта. Директор грузинского клуба сегодня сообщил, что контракт с игроком рассчитан на 2 года.

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров, мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей.

Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста.

В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будет складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», – сказали в пресс-службе казанского клуба.

Кварацхелия провел три сезона в «Рубине». Его статистика – здесь.

Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны

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