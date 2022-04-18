Останкинскую башню окрасили в красно-белые цвета в честь 100-летия «Спартака»

Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник окрасилась в красно-белый оттенок.

Башня сменила подсветку на цвета «Спартака», чтобы поздравить московский клуб со 100-летием.

В течение всего дня 18 апреля на башне будут демонстрироваться видео в честь юбилея «Спартака».

Красно-белые – 10-кратные чемпионы России/СССР. Последний раз побеждал в в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры.

После 25 туров текущего сезона клуб занимает в таблице 10-е место.