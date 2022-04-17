«Рубин» не обратится в комитет по этике после сообщения «Спартака»: «Каждый по-своему оценит юмор, но разбирательства – перебор»

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«Рубин» не будет обращаться в комитет РФС по этике из-за публикации в телеграме «Спартака». 

«Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства – это уже перебор», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Ранее «Рубин» опубликовал ролик с форвардом красно-белых Александром Соболевым, в котором речь игрока заменена на крики дельфинов, а «Спартак» дал ответ с отсылкой к речи Леонида Слуцкого после Евро-2016.

Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого

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