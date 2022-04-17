«Спартак» о том, что «Рубин» мог обратиться в комитет по этике: «Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Конов. Он заставляет своих сотрудников звонить в РФС»

Дмитрий Зеленов прокомментировал пикировку с .

Руководитель пресс-службы «Спартака» высказался после матча против казанского клуба (1:1).

«Рубин» опубликовал ролик с форвардом красно-белых Александром Соболевым, в котором речь игрока заменена на крики дельфинов, а «Спартак» дал ответ с отсылкой к речи Леонида Слуцкого после Евро-2016.

— Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях комитет по этике может открыть дело в отношении клуба?

— Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов (заместитель генерального продюсера – прим. Sports.ru), который, пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС.

Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби, – сказал Зеленов.

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля.

«Рубин» не обратится в комитет по этике после сообщения «Спартака»: «Каждый по-своему оценит юмор, но разбирательства – перебор»

Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого