Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»

Лионель Месси отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру.

О намерении уйти в конце сезона экс-футболист сборной Испании сообщил в Instagram.

«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать.

После всего, что мы вместе пережили, мне будет странно смотреть налево и не видеть там тебя...

Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы... Кто же теперь будет отдавать мне пасы?» – написал в комментариях к заявлению испанца его партнер по «Интер Майами».

Альба закончит зимой. Он стал легендой «Барсы» и идеально понимал Месси