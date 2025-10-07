Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
Лионель Месси отреагировал на решение Жорди Альбы завершить карьеру.
О намерении уйти в конце сезона экс-футболист сборной Испании сообщил в Instagram.
«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень по тебе скучать.
После всего, что мы вместе пережили, мне будет странно смотреть налево и не видеть там тебя...
Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы... Кто же теперь будет отдавать мне пасы?» – написал в комментариях к заявлению испанца его партнер по «Интер Майами».
Альба закончит зимой. Он стал легендой «Барсы» и идеально понимал Месси
Как вам дерби?17139 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Жорди Альбы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости