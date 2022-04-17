Грилиш о 2:3 с «Ливерпулем»: «Гвардиола внес изменения в перерыве, но было уже поздно. «Ман Сити» нужно взять себя в руки и выиграть АПЛ и ЛЧ»

Хавбек Джек Грилиш высказался о поражении от (2:3).

Команды встречались в полуфинале Кубка Англии, и «горожане» по ходу матча уступали со счетом 0:3.

«Наши выступления, то, в каких турнирах мы участвуем и чего в них добились, – все это говорит само за себя. Нам просто нужно взять себя в руки и двигаться дальше, и, надеюсь, к концу сезона мы станем победителями чемпионата Англии и .

Я не собираюсь оправдываться. Я просто думаю, что мы плохо вошли в игру, вот и все. «Ливерпуль» прошел через то же, через что прошли и мы, у него было так же много перелетов в последнее время, он играл так же часто, как и мы.

Мы провели первый тайм не так хорошо, как хотелось бы, но в перерыве тренер сделал несколько изменений. Мы стали играть намного лучше, но было уже слишком поздно», – сказал полузащитник.

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