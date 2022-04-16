Клопп в 10-й раз выиграл у Гвардиолы – больше всех. У Пепа 9 побед

Юрген Клопп чаще всех побеждает Пепа Гвардиолу.

выиграл у (3:2) в полуфинале Кубка Англии.

Это был 24-й матч в истории между и . Немецкий специалист одержал 10 побед, испанский – 9. Также в истории их противостояний зафиксировано 5 ничьих.

Отметим, что чаще Клоппа никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу. И 9 поражений от Пепа – тоже больше всего в карьере Юргена.

В этих матчах команды Гвардиолы забили 45 мячей, команды Клоппа – 42.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».