Клопп в 10-й раз выиграл у Гвардиолы – больше всех. У Пепа 9 побед

Юрген Клопп чаще всех побеждает Пепа Гвардиолу.
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:2) в полуфинале Кубка Англии.
Это был 24-й матч в истории между Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Немецкий специалист одержал 10 побед, испанский – 9. Также в истории их противостояний зафиксировано 5 ничьих.
Отметим, что чаще Клоппа никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу. И 9 поражений от Пепа – тоже больше всего в карьере Юргена.
В этих матчах команды Гвардиолы забили 45 мячей, команды Клоппа – 42.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».