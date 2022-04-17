Клопп о 2:2 с «Ман Сити» в АПЛ: «Ливерпулю» повезло. В Кубке мы сыграли гораздо лучше и заслужили победу»

считает, что «Ливерпулю» повезло сыграть вничью с «Ман Сити» (2:2) в .

«Я говорил после матча с , что, как мне кажется, да, нам немного повезло. Очко в той игре – большее везение для «Ливерпуля», чем для «Ман Сити», но мы не на 100% были собой.

Конечно, дело в мастерстве «Ман Сити», но нам нужно было поработать, и мы смогли сделать это [в полуфинале Кубка Англии].

Мы сыграли гораздо лучше, чем тогда, и поэтому мы заслужили эту победу», – сказал тренер после игры с «Ман Сити» (3:2).

«Ливерпуль» шикарно разобрал «Сити» (фэйл Стеффена – неслучайность), а Мане сверкал а-ля классический Фирмино

«Ливерпуль» близок к величайшему сезону. Комплект из ЛЧ, лиги и двух кубков брал только один клуб в истории