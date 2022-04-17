Директор «Боруссии» о Холанде: «Переговоры идут. Есть дедлайн и отступные, которые всем известны. Чем быстрее будет решение, тем лучше»

заявил, что «Боруссия» ведет переговоры по .

«Есть отступные, сумма которых всем известна, есть дедлайн. Мы хотим, чтобы решение было принято как можно скорее. Переговоры идут, но больше мне нечего сказать по этому поводу.

Я не хочу больше ничего разглашать. У нас очень хорошие, доверительные отношения. Чем быстрее будет принято решение, тем лучше. И я надеюсь, что это будет сделано своевременно», – сказал спортивный директор дортмундской в эфире Sky.

В этом сезоне Холанд забил 25 мячей и сделал 7 передач в 26 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику 21-летнего форварда можно изучить по ссылке.

Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте