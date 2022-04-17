Директор «Боруссии» о Холанде: «Переговоры идут. Есть дедлайн и отступные, которые всем известны. Чем быстрее будет решение, тем лучше»

Себастьян Кель заявил, что «Боруссия» ведет переговоры по Эрлингу Холанду.
«Есть отступные, сумма которых всем известна, есть дедлайн. Мы хотим, чтобы решение было принято как можно скорее. Переговоры идут, но больше мне нечего сказать по этому поводу.
Я не хочу больше ничего разглашать. У нас очень хорошие, доверительные отношения. Чем быстрее будет принято решение, тем лучше. И я надеюсь, что это будет сделано своевременно», – сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» в эфире Sky.
В этом сезоне Холанд забил 25 мячей и сделал 7 передач в 26 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику 21-летнего форварда можно изучить по ссылке.
Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте