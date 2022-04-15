«Ман Сити» активизирует работу по трансферу Холанда в ближайшие дни. Форвард пока не принял решения о будущем

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«Манчестер Сити» делает все возможное для подписания Эрлинга Холанда.

«Горожане» намерены активизировать работу по трансферу форварда «Боруссии» в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам норвежец пока не принял решения, где продолжит карьеру.

После решения вопроса с Холандом «Манчестер Сити» сосредоточится на трансфере нового полузащитника.

В текущем сезоне Бундеслиги 21-летний нападающий провел 19 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

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