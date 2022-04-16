Холанд не хочет, чтобы «Боруссия» публиковала его диагнозы. Он не желает, чтобы его считали подверженным травмам (Sport1)

Эрлинг Холанд не хочет огласки степени серьезности своих травм.
Как сообщает Sport1, нападающий вернулся в расположение «Боруссии» из сборной Норвегии с травмой. Форвард повредил голеностоп в товарищеском матче с Арменией (9:0).
Окружение Холанда не захотело, чтобы эта информация предавалась огласке.
Похожая ситуация уже происходила в январе – тогда норвежец и его окружение не хотели, чтобы клуб публично сообщал о разрыве мышц бедра у игрока. Тогда «Боруссия» сообщила, что у игрока «мышечные проблемы».
Отмечается, что Холанд не хочет, чтобы его считали подверженным травмам.
В этом сезоне 21-летний игрок пропустил 16 матчей «Боруссии» из-за различных повреждений. Его статистика – здесь.