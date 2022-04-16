Холанд не хочет, чтобы «Боруссия» публиковала его диагнозы. Он не желает, чтобы его считали подверженным травмам (Sport1)

не хочет огласки степени серьезности своих травм.

Как сообщает Sport1, нападающий вернулся в расположение «Боруссии» из сборной Норвегии с травмой. Форвард повредил голеностоп в товарищеском матче с Арменией (9:0).

Окружение Холанда не захотело, чтобы эта информация предавалась огласке.

Похожая ситуация уже происходила в январе – тогда норвежец и его окружение не хотели, чтобы клуб публично сообщал о разрыве мышц бедра у игрока. Тогда «Боруссия» сообщила, что у игрока «мышечные проблемы».

Отмечается, что Холанд не хочет, чтобы его считали подверженным травмам.

В этом сезоне 21-летний игрок пропустил 16 матчей из-за различных повреждений. Его статистика – здесь.