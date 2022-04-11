Холанд вряд ли перейдет в «Реал». «Мадрид» был готов купить его за 125 млн евро в 2023-м, но форвард хочет сменить клуб этим летом

, вероятно, не перейдет в «Реал» из дортмундской .

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, мадридский клуб пытался убедить норвежца провести в Германии еще сезон. Летом 2023 года «Реал» был бы готов купить Холанда за 125 млн евро, однако игрок заявил, что намерен сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Сейчас «Реал» настроен пессимистично по поводу Холанда и практически не участвует в борьбе за него. сделает все ради его трансфера, только если переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» не состоится.

Сообщалось, что «Ман Сити» готов предложить Холанду контракт на 5 лет с зарплатой около 30 млн евро.

В этом сезоне 21-летний форвард забил 23 гола и отдал 6 передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.