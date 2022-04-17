Роналду – первый игрок старше 36 лет с 15 голами за сезон в АПЛ

установил новое достижение, сделав хет-трик в матче с .

Нападающий стал первым футболистом в возрасте 36 лет и старше, которому удалось забить 15 голов за сезон в АПЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 26 матчей в чемпионате.

Кроме того, Роналду трижды забивший «Норвичу» в матче в возрасте 37 лет и 70 дней, стал самым возрастным футболистом после , сделавшим хет-трик в чемпионате. Англичанину тогда было 37 лет и 146 дней.

Напомним, португалец делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с хавбеком «Ливерпуля» Диогу Жотой. Выше только Сон Хон Мин из «Тоттенхэма» и Мо Салах из «Ливерпуля».

Полную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑