Роналду – первый игрок старше 36 лет с 15 голами за сезон в АПЛ

Криштиану Роналду установил новое достижение, сделав хет-трик в матче с «Норвичем».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом в возрасте 36 лет и старше, которому удалось забить 15 голов за сезон в АПЛ. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 26 матчей в чемпионате.
Кроме того, Роналду трижды забивший «Норвичу» в матче АПЛ в возрасте 37 лет и 70 дней, стал самым возрастным футболистом после Тедди Шерингема, сделавшим хет-трик в чемпионате. Англичанину тогда было 37 лет и 146 дней.
Напомним, португалец делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с хавбеком «Ливерпуля» Диогу Жотой. Выше только Сон Хон Мин из «Тоттенхэма» и Мо Салах из «Ливерпуля».
Полную статистику 37-летнего форварда можно изучить здесь.
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