«Ты с Месси еще просто не играл». Агуэро – вингеру «МЮ» и Аргентины Гарначо, назвавшему Роналду величайшим

Бывший форвард «Барселоны» не считает лучшим в истории.

Агуэро отреагировал на запись в инстаграме полузащитника , выложившего снимок с португальцем.

Роналду сразу после матча 33-го тура с «Норвичем» (3:2), в котором сделал хет-трик, подарил 17-летнему игроку мяч – фотографию этого момента вингер и опубликовал.

«Величайший игрок всех времен», – подписал Гарначо изображение.

«Просто ты еще не играл с лучшим – Месси», – написал ему в комментариях Агуэро.

Фоткается с Месси, а голы празднует с SIIIU. Что за парень появился в сборной Аргентины?