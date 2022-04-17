«Ты с Месси еще просто не играл». Агуэро – вингеру «МЮ» и Аргентины Гарначо, назвавшему Роналду величайшим

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Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не считает Криштиану Роналду лучшим в истории.

Агуэро отреагировал на запись в инстаграме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, выложившего снимок с португальцем.

Роналду сразу после матча 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2), в котором сделал хет-трик, подарил 17-летнему игроку мяч – фотографию этого момента вингер и опубликовал.

«Величайший игрок всех времен», – подписал Гарначо изображение.

«Просто ты еще не играл с лучшим – Месси», – написал ему в комментариях Агуэро.

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