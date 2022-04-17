Роналду – первый игрок с 50 хет-триками в клубах из топ-5 лиг в XXI веке. 44 – за «Реал», по 3 – за «МЮ» и «Юве»

вчера оформил 50-й хет-трик в матчах за клубы.

Португалец стал первым футболистом, сумевшим сделать 50 хет-триков в официальных матчах за клубы из топ-5 лиг Европы в XXI веке. 44 хет-трика Роналду сделал в составе , по 3 – за и .

Хет-трик во вчерашнем матче 33-го тура между «МЮ» и «Норвичем» (3:2) стал 60-м в карьере Роналду. 10 из них он оформил в составе сборной Португалии. Отметим, что эта статистика включает в себя в том числе матчи, в которых нападающий забивал больше 3 голов.

В этом сезоне на счету 37-летнего форварда 21 гол и 3 передачи в 35 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑