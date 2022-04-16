поделился мыслями после хет-трика в матче с «Норвичем».

обыграл (3:2) в 33-м туре благодаря голам португальца и сократил отставание от 4-го места в таблице до 3 очков.

«Очень счастлив, что мы победили и вернулись на верный путь в Премьер-лиге.

Как я уже говорил, индивидуальные достижения имеют значение, только если они помогают команде добиваться результата. 60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес нам три очка.

Хорошая работа, парни, все приложили огромные усилия. Мы не сдаемся, мы боремся до конца!» – написал форвард.

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑