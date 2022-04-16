Роналду о 3:2 с «Норвичем»: «60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес «МЮ» три очка»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Норвич Сити соцсети Футбол

Криштиану Роналду поделился мыслями после хет-трика в матче с «Норвичем».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в 33-м туре благодаря голам португальца и сократил отставание от 4-го места в таблице АПЛ до 3 очков.

«Очень счастлив, что мы победили и вернулись на верный путь в Премьер-лиге.

Как я уже говорил, индивидуальные достижения имеют значение, только если они помогают команде добиваться результата. 60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес нам три очка.

Хорошая работа, парни, все приложили огромные усилия. Мы не сдаемся, мы боремся до конца!» – написал форвард.

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