Криштиану Роналду поделился мыслями после хет-трика в матче с «Норвичем».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» (3:2) в 33-м туре благодаря голам португальца и сократил отставание от 4-го места в таблице АПЛ до 3 очков.
«Очень счастлив, что мы победили и вернулись на верный путь в Премьер-лиге.
Как я уже говорил, индивидуальные достижения имеют значение, только если они помогают команде добиваться результата. 60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, так как принес нам три очка.
Хорошая работа, парни, все приложили огромные усилия. Мы не сдаемся, мы боремся до конца!» – написал форвард.
Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑