Тен Хаг будет участвовать в решении «МЮ» по Роналду. Тренер подпишет 4-летний контракт на этой неделе (Daily Mail)

Будущее Криштиану Роналду в зависит от Эрика тен Хага.

На этой неделе тренер, сейчас работающий с «Аяксом», подпишет 4-летний контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что в штаб тен Хага войдет Митчелл ван дер Гаг, с которым они вместе работали в . Кроме того, 52-летний специалист хочет пригласить ассистента, который хорошо знает «Юнайтед». Ранее от этой роли отказался Робин ван Перси. Также рассматриваются кандидатуры и .

По данным Daily Mail, тен Хаг будет принимать участие в решении по будущему 37-летнего нападающего Криштиану Роналду, контракт которого с «МЮ» действует до лета 2023 года.

Несмотря на хет-трик, который португалец сделал вчера в матче против «Норвича» (3:2), в клубе есть люди, считающие, что сотрудничество с ним стоит прекратить, поскольку он не сможет прессинговать так много, как хочет тен Хаг. Сам тренер еще не решил, хочет ли он видеть Криштиану в команде.

Отмечается, что непростой характер Роналду нравится не всем игрокам «МЮ».

В этом сезоне португалец забил 21 гол и отдал 3 передачи в 35 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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