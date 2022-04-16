Роналду делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с Жотой – у них по 15 голов. Выше только Сон и Салах

вышел на 3-е место в списке бомбардиров .

Сегодня португалец оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ против «Норвича» (3:2, второй тайм), доведя число забитых в чемпионате мячей до 15. Чтобы достичь этой отметки, Роналду потребовалось провести 26 матчей в АПЛ.

37-летний нападающий делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с хавбеком Диогу Жотой, у которого тоже 15 голов. Отметим, что Жота провел на 2 матча в чемпионате больше.

Больше Роналду в чемпионате Англии забили лишь Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 17 голов в 29 играх) и («Ливерпуль», 20 голов в 29 играх).

Полную статистику Роналду можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Норвичем».