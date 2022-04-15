Лука Каттани: «Спартак» – самый престижный и популярный клуб России. Наша задача – вернуть его в элиту, это необязательно означает чемпионство»

рассказал о целях и амбициях .

«Наша задача – сделать так, чтобы «Спартак» снова вошел в элиту российского футбола. Понятно, что это нелегкая задача, я и не считал, что она будет простой. Потребуется время, терпение, тяжелый труд.

Понятно, что это не оправдывает отрицательных результатов в последнее время. Я не ищу оправданий. Знаю, что задача сложная, но не считаю, что это невозможно. Мы действительно можем вернуть «Спартак» в элиту российского футбола.

Это необязательно означает чемпионство. «Спартак» должен считаться одним из лучших клубов в стране. Я уверен в успехе по многим аспектам.

Понятно, что моя работа сейчас приносит лавры не мне, а тем, кто придет после меня. Может быть, не следующему спортивному директору, а тому, кто придет после него, или тому, кто придет после него. Это футбол.

Мы не нацелены на какую-то задачу в краткосрочной перспективе, потому что положение «Спартака» сейчас очень сильно отличается от того, как мы видим «Спартак» в будущем, надеюсь, в ближайшем.

Да, есть большой риск. Если бы мы замахнулись на быстрые результаты, мне бы пришлось сегодня признать, что я лопух, не достиг поставленной цели. Или я бы мог все красиво расписать: мы поднимаемся в верхнюю часть таблицы, войдем в зону еврокубков. Мне было бы легче, но ведь это не так.

Конечно, «Спартак» не заслуживает того места, где оказался. Это самый престижный и популярный клуб в стране. Он заслуживает лучшего. Но я не волшебник. Я не могу за три месяца поменять все и вывести этот клуб на вершину таблицы.

У нас хорошие предпосылки вернуть «Спартак» в элиту, потому что у нас хороший материал», – сказал спортивный директор красно-белых.