Лука Каттани: «Зарема – очень умная женщина. Она поддерживает «Спартак» во многом, это очень полезно»

Спортивный директор считает очень умной женщиной.

– Зарема – невероятно яркая женщина и очень заметный персонаж. Какова ее роль в команде и как часто вы с ней контактируете?

– Вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации, лучше всего просто поговорить с ней.

Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна.

Именно благодаря Зареме у Умярова теперь длинный контракт со «Спартаком». Поверьте мне», – сказал в эфире «Коммент.Шоу».