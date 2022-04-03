Директор «Спартака» Каттани: «Смешно, когда читаю, что я против продления контракта с Бакаевым»

отрицает информацию о нежелании продлевать контракт с .

«У нас еще есть время, чтобы разобраться с контрактом Бакаева. Мы знаем, что это важно для болельщиков.

Я должен смотреть на его выступления, хороший настрой в течение недели как на тренировках, так и на игре. На сегодняшний момент он выкладывается на полную. Я не забываю об этом.

У нас есть время, поэтому посмотрим, что произойдет. Лично я никогда не говорил, что нет никакого шанса продлить контракт с Зелимханом. Никогда!

Информация о том, что я против продления контракта с ним, – ложь. Смешно, когда читаю такое», – заявил спортивный директор .