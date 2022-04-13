Маттеус о «Баварии»: «Вильярреал» – не тот соперник, от которого можно вылетать. Это вредит немецкому футболу»

раскритиковал «Баварию» за вылет из .

«Вылет «Баварии» вредит немецкому футболу, но команда не показывала хорошую игру в последние недели, так что это не такой уж и большой сюрприз. Их игра не была нацеленной, команда не предложила решений.

Даже гол дал ощущение безопасности лишь на короткое время, и они пропустили после контратаки. Это все та же неопределенность, которую я замечаю у «Баварии» на поле.

В «Баварии» плохая атмосфера. Дело не только в футболе, вокруг много, много разговоров. Трансферная сага вокруг Левандовского снова стала темой для обсуждения. За последние годы я почти не видел такого беспорядка в «Баварии».

– это не тот соперник, от которого можно вылетать», – сказал бывший игрок «Баварии».

Эмери припарковался на 0:0 и мог поплатиться. «Бавария» сбивалась на навесы и удары издали, но заслужила овертайм