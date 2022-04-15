Президент «Урала» оштрафован на 150 тысяч рублей и условно дисквалифицирован. Он назвал судью Панина козлом

Президент «Урала» Григорий Иванов наказан за то, что назвал судью козлом.
После матча РПЛ с ЦСКА (2:2) Иванов был недоволен работой арбитра Игоря Панина. В концовке игры Панин дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота «Урала», посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.
После матча президент заявил: «Да козел он, судья».
«Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей, также он условно дисквалифицирован до конца сезона.
Он может подать апелляцию в течение трех дней после опубликования мотивировочной части», – сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору