Президент «Урала» оштрафован на 150 тысяч рублей и условно дисквалифицирован. Он назвал судью Панина козлом

Президент «Урала» наказан за то, что назвал судью козлом.

После матча с ЦСКА (2:2) Иванов был недоволен работой арбитра . В концовке игры Панин дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота «Урала», посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

После матча президент заявил: «Да козел он, судья».

«Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей, также он условно дисквалифицирован до конца сезона.

Он может подать апелляцию в течение трех дней после опубликования мотивировочной части», – сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору