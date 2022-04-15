Президент «Урала» оштрафован на 150 тысяч рублей и условно дисквалифицирован. Он назвал судью Панина козлом

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Семен Андреев Комитет по этике ТАСС Игорь Панин брань контент Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов наказан за то, что назвал судью козлом.

После матча РПЛ с ЦСКА (2:2) Иванов был недоволен работой арбитра Игоря Панина. В концовке игры Панин дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота «Урала», посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор.

После матча президент заявил: «Да козел он, судья».

«Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей, также он условно дисквалифицирован до конца сезона.

Он может подать апелляцию в течение трех дней после опубликования мотивировочной части», – сказал председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

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