Президент «Урала»: «Уберите ВАР. Едва игрока задели, а он тыкает судье – иди смотри»

Президент высказался о проблемах судейства в российском футболе.

«Одно дело когда человек ошибку совершил предвзято или ошибается из матча в матч, или же это единичный случай, и он сам не обращает на это внимание, продолжает судить так же. Есть футболисты, которые не забивают с метра. Если бы не допускались ошибки, счет был бы 0:0.

Так же и судьям надо давать право на ошибку, чтобы он знал, что ему сразу же не прилетит. Но если будет ошибаться из игры в игру, значит, он не квалифицированный, и его надо менять.

А у нас арбитры после ошибки в одну сторону начинают думать, что надо как-то отмазаться. Не надо! Надо судить дальше по правилам.

Плюс я давно говорю, и наш клуб единственный выступил против – нам не нужен ВАР. Для чего это? Судьи ошибаются как с ВАР, так и без.

Я разговаривал с арбитрами, когда эту систему только хотели вводить, они говорят: «Григорьич, за сезон будет три ошибки в вашу сторону и три в пользу соперников так и так». А с ВАР еще хуже.

Едва игрока задели, там, может, ничего и не было, а он тыкает судье – иди смотри. Ну как? Мы даже игроков к этому ВАР приучили. Для чего?

«Вне игры» миллиметровые выискивают, носочек чуть-чуть оказался впереди. Не надо нам этого ВАР. Уберите его и все будет нормально», – сказал .