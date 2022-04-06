Президент «Урала»: «Я сказал «козел», но это мое частное мнение. Какое право комитет по этике имеет рассматривать мои слова?»

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Президент «Урала» Григорий Иванов возмутился решением комитета по этике рассмотреть его высказывания о судьях.

После матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2), на котором работал Игорь Панин, Иванов раскритиковал работу арбитров и назвал их «козлами».

«Какое вообще право комитет по этике имеет рассматривать какие-то мои слова? Я шел со стадиона, со мной шли какие-то люди, спрашивали на ходу, я сказал, что козел, но это мое частное мнение. На эмоциях.

Что они теперь, запретят мне разговаривать с людьми? После игры я общался с судьями на поле, нормально пообщался, сказал судье «молодец». Я не говорил им ничего плохого.

А после игры на выходе со стадиона это были эмоции в разговоре с людьми», — сказал Иванов.

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