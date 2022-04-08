Президент «Урала»: «Можем потерять где-то 500 млн рублей из-за судейского решения. Кто мне эти деньги вернет?»

сообщил, что может потерять 500 миллионов рублей в случае вылета из .

– Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона – действенная мера?

– Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать?

Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья – нет. Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200..

– Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

– Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов рублей.

Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ – и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

– Вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

– Да ничего я не считаю. Я за то, чтобы люди нормально работали.

– А может быть, такой их реальный уровень?

– У каждого арбитра есть свой потолок, планка. Выше головы не прыгнешь. Панин отсудил одну игру плохо.

Бывает, никто от ошибок не застрахован. Но если по следующим матчам мы видим, что он не готов работать в РПЛ? Ну не его это уровень, похоже... Значит, надо назначать его на матчи Олимп-ФНЛ. Если и там не получится, то тогда вообще отстраняйте.

Спорт – жестокая вещь. И арбитр, как и футболист, должен уметь держать удар. Хочешь судить в Премьер-лиге – соответствуй! – заявил президент екатеринбургского клуба.

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору