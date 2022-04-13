«Культура отмены направлена на Россию. Тех, кто это не поддерживает, тоже отменяют. Странная тенденция». Журова про МЛС

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о недавнем решении МЛС.

Ранее сообщалось, что клубы МЛС договорились не работать с игроками и специалистами из России и Беларуси.

– Сейчас все обсуждают культуру отмены, которая в нынешней ситуации направлена на отмену России как страны. Нет великой культуры, писателей, космонавтов, спортсменов. И того, кто не поддерживает, что русских нет, тоже отменяют. Это очень странная тенденция, но у нее есть временные и политические ограничения.

Пока есть ситуация – культура отмены существует. Как только она изменилась, все возвращается обратно. Но очень важно, кто и как себя поведет в этот момент.

– Может ли это перекинуться и на НХЛ?

– НХЛ живет своим миром, здесь все будет зависеть от требований, которые предъявят этой лиге, – сказала олимпийская чемпионка.

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